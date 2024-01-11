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Турецкая лира вновь обновила исторический минимум

Турецкая лира вновь обновила исторический минимум Национальная валюта Турции обновила исторический минимум.
Финансы
11 января 2024 г. 11:41
Турецкая лира вновь обновила исторический минимум

Национальная валюта Турции обновила исторический минимум.

Как передает Report, стоимость доллара составляет 30 лир.

Ранее министр финансов Мехмет Шимшек заявил о том, что власти Турции не ставят целевых показателей для курса лиры к доллару, курс отпущен в свободное плавание.

Центробанк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать кредитно-денежную политику, пока прогноз по инфляции не улучшится.

Годовая инфляция в декабре 2023 года составила 64,77%, ускорившись с 61,98% в ноябре.

Между тем, по данным группы независимых экономистов (ENAG), годовая инфляция в декабре составила 127,21%.

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