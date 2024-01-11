Турецкая лира вновь обновила исторический минимум

Национальная валюта Турции обновила исторический минимум.

Национальная валюта Турции обновила исторический минимум.

Как передает Report, стоимость доллара составляет 30 лир.

Ранее министр финансов Мехмет Шимшек заявил о том, что власти Турции не ставят целевых показателей для курса лиры к доллару, курс отпущен в свободное плавание.

Центробанк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать кредитно-денежную политику, пока прогноз по инфляции не улучшится.

Годовая инфляция в декабре 2023 года составила 64,77%, ускорившись с 61,98% в ноябре.

Между тем, по данным группы независимых экономистов (ENAG), годовая инфляция в декабре составила 127,21%.