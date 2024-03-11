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Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару Турецкая лира в понедельник обновила исторический минимум к доллару.
Финансы
11 марта 2024 г. 16:15
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Турецкая лира в понедельник обновила исторический минимум к доллару.

Как передает Report cо ccылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные онлайн-торгов.

В течение дня курс вырос до отметки 32,02 лиры за $1. Уровень предыдущего закрытия торгов был 31,93.

Евро также торгуется на уровне его исторического максимума к лире. 8 марта евро стоило 34,98, а на данный момент за единицу европейской валюты дают 35,06 лиры.

Основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST100 с 28 февраля по 5 марта совершил резкое падение с 9 193 до 8 744 пунктов. Однако к понедельнику он начал возвращаться к высоким значениям и в понедельник вырос до 9 263 пункта.

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Версия на английском языке Turkish lira hits fresh record low against US dollar

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