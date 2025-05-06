Турция стала региональным членом АБР

Азиатский банк развития (АБР) объявил о предоставлении Турции статуса регионального члена, что укрепит его позиции в Центральной и Западной Азии.

Азиатский банк развития (АБР) объявил о предоставлении Турции статуса регионального члена, что укрепит его позиции в Центральной и Западной Азии.

Как сообщает Report, церемония прошла в рамках 58-го ежегодного заседания АБР в Милане. Генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков отметил, что новый статус позволит Турции воспользоваться финансовыми ресурсами банка, технической помощью и поддержкой в развитии потенциала. В ходе мероприятия также было подписано рамочное соглашение о несуверенных операциях.

Турция присоединилась к АБР как нерегиональный член в 1991 году. Новый статус дает стране доступ к обычным капитальным ресурсам банка и полноценное участие в его операциях.

"Мы тепло приветствуем Турцию в качестве нового регионального члена АБР. Это открывает новую главу в нашем партнерстве и подчеркивает усиливающееся взаимодействие Турции с Азиатско-Тихоокеанским регионом", - заявил президент АБР Масато Канда.

Управляющий АБР от Турции Осман Челик назвал это событие историческим: "Мы благодарны за поддержку стран-членов, руководство АБР и тесное сотрудничество в период перехода. В новом статусе Турция стремится активно способствовать устойчивому и инклюзивному развитию региона".

Как отмечает АБР, объем заимствований Турции будет зависеть от спроса и готовности проектов. АБР планирует начать кредитные операции после утверждения Временной стратегии партнерства на 2025–2027 годы, которое ожидается в сентябре 2025 года.

Сотрудничество с АБР будет основываться на Двенадцатом плане развития Турции на 2024-2028 годы. Основные направления - устойчивое развитие, региональная связанность, водное и городское развитие, сельское хозяйство, природные ресурсы, инфраструктура и финансовая инклюзивность. Также планируется совместное финансирование с другими партнерами по развитию и привлечение частного капитала.

АБР, основанный в 1966 году, объединяет 69 стран-участниц, из которых 50 относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Банк содействует инклюзивному и устойчивому росту, опираясь на инновационные финансовые решения и стратегические партнерства.