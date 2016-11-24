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    Турция повысила процентную ставку

    Процентный коридор также изменен

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Турции (TMB) повысил процентную ставку на 0,5% - до 8%. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, это первое повышение ставки с января 2014 года.

    Напомним, что 29 января 2014 года TMB повысил процентную ставку с 4,5% до 10%. 25 февраля 2015 года ставка была снижена на 2,5% - до 7,5% и с того дня оставалась стабильной.

    В то же время TMB сохранил нижний предел процентного коридора на отметке 7,25%, верхний предел процентного коридора повысил на 0,25% - до 8,5%. 

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