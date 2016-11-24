Турция повысила процентную ставку

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Турции (TMB) повысил процентную ставку на 0,5% - до 8%.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, это первое повышение ставки с января 2014 года.

Напомним, что 29 января 2014 года TMB повысил процентную ставку с 4,5% до 10%. 25 февраля 2015 года ставка была снижена на 2,5% - до 7,5% и с того дня оставалась стабильной.

В то же время TMB сохранил нижний предел процентного коридора на отметке 7,25%, верхний предел процентного коридора повысил на 0,25% - до 8,5%.