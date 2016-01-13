​Турция официально присоединилась к AIIB

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Соглашение об учреждении Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) утверждено президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и направлено премьер-министру. Как сообщает Report, информацию об этом распространила Администрация президента Турции.

В заявлении Администрации говорится, что Турция одобрила членство в AIIB, возглавляемом Китаем.

Отметим, что в апреле 2015 года министр финансов Китая направил обращение Турции о вхождении в состав AIIB.

Заключительное решение относительно кредитования будет вынесено на заседании правления и Совета директоров AIIB, которое состоится 16-18 января. На мероприятии ожидается участие президента и премьер-министра Китая.

Напомним, что 29 июня 2015 года представители 57 стран-учредителей AIIB подписали в Пекине соглашение о создании банка. Доля Азербайджана в капитале AIIB составляет 0,25% (245,1 млн. долларов).