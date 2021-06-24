Турция готовится к заключению с Азербайджаном сделки о валютном свопе

Переговоры также ведутся с Малайзией, Южной Кореей, Россией, Великобританией и другими странами Азии

Турция активизировала переговоры о заключении соглашения о валютном свопе, и сделка с Азербайджаном, вероятно, будет первой из них.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters со ссылкой на четырех турецких источников.

Во вторник глава Центрального банка Турции Сахап Кавчиоглу заявил на встрече с руководителями банков, что Турция ведет переговоры с четырьмя странами по сделкам о валютном свопе, а с двумя из них переговоры близки к заключению.

Ранее в этом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция договорилась с Китаем об увеличении существующего механизма валютного свопа до 6 миллиардов долларов США с 2,4 миллиарда долларов США. В прошлом году Турция также утроила объем свопа с Катаром до 15 миллиардов долларов США.

Источники на условиях анонимности сообщили, что ведутся переговоры с Малайзией, Южной Кореей, Россией, Великобританией и другими странами Азии о заключении соглашений об обмене, при этом высокопоставленный источник заявил, что Анкара может также расширить соглашение с Катаром.

«На протяжении определенного времени ведутся переговоры о свопе с Южной Кореей и Россией. Азербайджан и Малайзия также входят в число важных стран, с которыми ведутся переговоры», - сказал высокопоставленный источник.

Другой источник сообщил, что из стран, с которыми Турция вела переговоры для заключения соглашения об обмене валют, Азербайджан "наиболее близок к заключению сделки".

«И Турция, и Азербайджан позитивно подходят к этому соглашению», - сказал он.

Напомним, что валютные резервы Турции в прошлом году упали на 75%, что вызывает опасения по поводу возможного кризиса платежного баланса, который правительство отклонило.

Резервы были истощены из-за политики валютных продаж государственных банков в 2019-2020 годах в объеме около 128 миллиардов долларов США в поддержку лиры. По расчетам, основанным на официальных данных, за исключением свопов с местными банками, собственные валютные резервы Центрального банка, которые выросли за последние недели, являются глубоко отрицательными примерно на 60 миллиардов долларов США.

Год назад Турция обратилась к иностранным союзникам с просьбой о новом обменном финансировании, но мало что получилось. В июне прошлого года Центральный банк заявил, что он впервые использовал свой механизм финансирования для китайского юаня в соответствии с предыдущим соглашением о свопе с Народным банком Китая.

Повышение учетной ставки, начавшееся в сентябре, ненадолго ослабило экономическое давление, хотя слабая лира колеблется около рекордных минимумов в последние недели.

Лира, которая на момент публикации составляла 8,6450 за доллар США, укрепилась примерно на 0,3% и превысила 8,61 лиру.