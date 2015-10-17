​Turan Bank привлек от швейцарской компании кредит в размере 2 миллионов долларов

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ ОАО Turan Bank подписал кредитное соглашение с responsAbility Investment AG в объеме 2 млн. долларов сроком на 3 года.

Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

По информации, кредит выделен с целью расширения финансирования малого и среднего предпринимательства.

Отметим, что responsAbility Investments AG является одной из ведущих мировых компаний по управлению активами в области развития инвестиций. Компанией владеют финансовые институты Швейцарии. В настоящее время responsAbility Investments AG обладает активами в размере 2,9 млрд. долларов, которые инвестированы в 535 компаний в 93 странах мира. Головной офис основанной в 2003 году компании находится в Цюрихе, местные офисы в Гонконге, Лиме, Люксембурге, Мумбаи, Найроби, Осло, Париже и Бангкоке.