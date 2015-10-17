 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Turan Bank привлек от швейцарской компании кредит в размере 2 миллионов долларов

    Кредит выделен с целью расширения финансирования малого и среднего предпринимательства

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ ОАО Turan Bank подписал кредитное соглашение с responsAbility Investment AG в объеме 2 млн. долларов сроком на 3 года. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

    По информации, кредит выделен с целью расширения финансирования малого и среднего предпринимательства.

    Отметим, что responsAbility Investments AG является одной из ведущих мировых компаний по управлению активами в области развития инвестиций. Компанией владеют финансовые институты Швейцарии. В настоящее время responsAbility Investments AG обладает активами в размере 2,9 млрд. долларов, которые инвестированы в 535 компаний в 93 странах мира. Головной офис основанной в 2003 году компании находится в Цюрихе, местные офисы в Гонконге, Лиме, Люксембурге, Мумбаи, Найроби, Осло, Париже и Бангкоке.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi