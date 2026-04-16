    Turan Bank завершил I квартал с прибылью в 2,9 млн манатов

    Финансы
    • 16 апреля, 2026
    • 09:36
    Turan Bank завершил I квартал с прибылью в 2,9 млн манатов

    ОАО Turan Bank завершило первый квартал 2026 года с прибылью в размере 2,879 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    В январе-марте доходы Turan Bank составили 34,493 млн манатов (на 21,3% больше, чем годом ранее), расходы – 27,502 млн манатов (+27,9%), а отчисления в специальные резервы - 4,111 млн манатов (-28%).

    Банк в отчетном периоде не выплачивал налога на прибыль.

    На 1 апреля текущего года активы банка оцениваются в 901,279 млн манатов (+2,9%), в том числе 674,249 млн манатов из них - это чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 7,5%.

    За отчетный период обязательства банка увеличились на 2,8%, до 793,899 млн манатов, в том числе депозитный портфель - на 2%, до 446,791 млн манатов, а балансовый капитал - на 4%, до 107,38 млн манатов.

    Turan Bank создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 100,006 млн манатов.

    "Turan Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

