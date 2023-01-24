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Транзитный проезд транспортных средств через Азербайджан будет облагаться дорожным налогом

Транзитный проезд транспортных средств через Азербайджан будет облагаться дорожным налогом В Азербайджане с въехавших в страну в транзитных целях транспортных средств будет взиматься дорожный налог
Финансы
24 января 2023 г. 11:56
Транзитный проезд транспортных средств через Азербайджан будет облагаться дорожным налогом

В Азербайджане с въехавших в страну в транзитных целях транспортных средств будет взиматься дорожный налог.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправке, предлагаемой в Налоговый кодекс.

Согласно поправке к статье 209, дорожный налог будут платить лица-нерезиденты, которые являются владельцами автотранспортных средств, въезжающих на территорию Азербайджанской Республики и использующих ее для перевозки пассажиров и грузов, а также лица, занимающиеся производством или импортом автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа на территории страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan tranzit keçən nəqliyyat vasitələrinə görə yol vergisi tutulacaq

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