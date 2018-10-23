Трансферты из Нефтяного фонда в бюджет увеличат в следующем году

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В 2019 году трансферты в государственный бюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) прогнозируются в объеме 11 364,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на пакет госбюджета на 2019 год, это на 398,3 млн манатов или на 3,6% больше по сравнению с прогнозом на 2018 год, и на 5 264,3 млн манатов или 86,3% превышает исполнение бюджета за 2017 год.

Следует отметить, что верхний предел трансферта из фонда в госбюджет в 2018 году прогнозируется в объеме 10,966 млрд манатов. Доходы ГНФАР за 2019 год составят 15 579,2 млн манатов, расходы - 11 364,3 млн манатов.