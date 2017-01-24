Трамп отказался от партнерства на 28 трлн долларов

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП).

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler NewService, соглашение еще не вступило в силу, однако принять участие в нем планировали 12 стран с совокупным ВВП около 28 трлн долларов. Без США договор теряет смысл, считает премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Соглашение подписано в феврале 2016 года 12 странами: США, Японией, Малайзией, Вьетнамом, Сингапуром, Брунеем, Австралией, Новой Зеландией, Канадой, Мексикой, Чили и Перу. На эти страны приходится около 40% мирового ВВП.

Отметим, что бывший президент США Барак Обама считал ТПП, в который не входит Китай, одним их главных достижений своего президентства. Торговое соглашение было попыткой Вашингтона установить свои торговые правила в Азии до того, как это сможет сделать Пекин, тем самым обеспечив себе торговое превосходство в регионе. На момент выхода США ТПП еще не было ратифицировано американским Конгрессом. Отказ от соглашения Трамп объяснил тем, что международные торговые соглашения способствуют сокращению количества рабочих мест в стране.