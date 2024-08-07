Торги на бирже в Нью-Йорке открылись уверенным ростом ключевых показателей

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись уверенным ростом ключевых индексов.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись уверенным ростом ключевых индексов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones в первые минуты после начала сессии вырос на 247,64 пункта (0,64%), до отметки 39 245 пунктов. Индекс S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, увеличился на 66,46 пункта (1,27%) до 5 306 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq прибавил 298,91 пункта (1,83%) и достиг отметки 16 666 пунктов.

По данным The Wall Street Journal, теперь ситуация на фондовой бирже "в определенной степени напоминает нормальное" положение дел после резкого снижения основных индексов в понедельник.

5 августа ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, по итогам торгов обвалился на 12,4%. Это произошло на фоне опасения инвесторов относительно возможной рецессии в США и укрепления иены к доллару. Следом резкое падение котировок произошло и на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что падение фондовых рынков в США и Азии было вызвано некомпетентностью действующих американских властей