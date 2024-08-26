Toncoin подешевел более чем на 19% после задержания Дурова

Криптовалюта Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, подешевела более чем на 19% с момента задержания во Франции сооснователя мессенджера Павла Дурова.

Криптовалюта Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, подешевела более чем на 19% с момента задержания во Франции сооснователя мессенджера Павла Дурова.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

До момента задержания Дурова курс TON составлял 6,797 доллара. По данным на 26 августа, криптовалюта находилась на отметке 5,47 доллара. Таким образом, с момента задержания Дурова криптовалюта снизилась на 19,52%.

The Open Network (TON) - это блокчейн третьего поколения Proof-of-Stake, изначально разработанный в 2018 году братьями Дуровыми, основателями мессенджера Telegram. Позже он был передан открытому сообществу TON, которое с тех пор поддерживает и развивает проект.