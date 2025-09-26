Тимур Мамбуталиев: Азербайджан может использовать кыргызскую модель сбора ЦУР
Финансы
- 26 сентября, 2025
- 10:38
Развитие статистики по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане сравнивают с опытом Кыргызстана.
Как сообщает Report, об этом заявил глава управления Национального статистического комитета Кыргызстана Тимур Мамбуталиев в третий день III Международного статистического форума в Баку.
По его словам, Кыргызстан придает особое значение привлечению новых источников данных и международному сотрудничеству: "Азербайджан также может использовать кыргызскую модель по сбору национальных показателей ЦУР, организации новых опросов и обмену международным опытом. Это создает дополнительные возможности для укрепления статистического потенциала нашей страны в реализации Повестки-2030".
