Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Тимур Мамбуталиев: Азербайджан может использовать кыргызскую модель сбора ЦУР

    Финансы
    • 26 сентября, 2025
    • 10:38
    Тимур Мамбуталиев: Азербайджан может использовать кыргызскую модель сбора ЦУР

    Развитие статистики по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане сравнивают с опытом Кыргызстана.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава управления Национального статистического комитета Кыргызстана Тимур Мамбуталиев в третий день III Международного статистического форума в Баку.

    По его словам, Кыргызстан придает особое значение привлечению новых источников данных и международному сотрудничеству: "Азербайджан также может использовать кыргызскую модель по сбору национальных показателей ЦУР, организации новых опросов и обмену международным опытом. Это создает дополнительные возможности для укрепления статистического потенциала нашей страны в реализации Повестки-2030".

    Тимур Мамбуталиев ЦУР статистика
    Azərbaycanda DİM statistikasının inkişafı Qırğızıstan təcrübəsi ilə müqayisə olunur
    Official: Azerbaijan may use Kyrgyz model of collecting SDG indicators

    Последние новости

    11:41
    Фото

    НДЦ обсудил с Clearstream взаиморасчеты и интеграцию на международные рынки

    Финансы
    11:40

    В Ереване перед зданием парламента проходит акция с требованием Пашиняна

    В регионе
    11:39

    В Лянкяране пройдет конференция по государственно-религиозным отношениям

    Внутренняя политика
    11:29

    Елена Кондратенко: В работе международных кастодиальных агентств наблюдаются проблемы

    Финансы
    11:28

    В турецком регионе Кемер рухнул потолок 5-звездочного отеля

    В регионе
    11:23

    Завершен первый этап оценки безопасности критической информационной инфраструктуры

    Другие
    11:11

    В американском штате Орегон произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Другие страны
    11:01

    Азербайджан признан пионером водородного развития в Южном Кавказе и Центральной Азии

    Энергетика
    10:59

    Цены на золото повысились перед выходом данных по экономике США

    Финансы
    Лента новостей