Тимур Мамбуталиев: Азербайджан может использовать кыргызскую модель сбора ЦУР

Развитие статистики по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Азербайджане сравнивают с опытом Кыргызстана.

Как сообщает Report, об этом заявил глава управления Национального статистического комитета Кыргызстана Тимур Мамбуталиев в третий день III Международного статистического форума в Баку.

По его словам, Кыргызстан придает особое значение привлечению новых источников данных и международному сотрудничеству: "Азербайджан также может использовать кыргызскую модель по сбору национальных показателей ЦУР, организации новых опросов и обмену международным опытом. Это создает дополнительные возможности для укрепления статистического потенциала нашей страны в реализации Повестки-2030".