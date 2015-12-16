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    ​Texnikabank утвердил новые лого и лозунг

    Банк вернул прежние цветовые оттенки

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Texnikabank (бывший Bank Technique), осуществивший повторный ребрендинг, представил новые лого и лозунг.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, лого отражает в себе название банка и представляет собой композицию из двух соединенных заглавных букв. Сплетение букв означает точную работу, современность и технологичность банковского механизма.

    "Использование прежних цветовых оттенков (основной цвет - темно-зеленый, дополнительный - бирюзовый) означает верность традициям банка, спокойствие и надежность. Новый слоган - "Самый надежный банк" означает возврат авторитета банка", - отметили в банке. 

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