​Texnikabank утвердил новые лого и лозунг

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Texnikabank (бывший Bank Technique), осуществивший повторный ребрендинг, представил новые лого и лозунг.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, лого отражает в себе название банка и представляет собой композицию из двух соединенных заглавных букв. Сплетение букв означает точную работу, современность и технологичность банковского механизма.

"Использование прежних цветовых оттенков (основной цвет - темно-зеленый, дополнительный - бирюзовый) означает верность традициям банка, спокойствие и надежность. Новый слоган - "Самый надежный банк" означает возврат авторитета банка", - отметили в банке.