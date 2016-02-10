​Texnikabank официально объявлен банкротом

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Постановлением Бакинского административно-экономического суда №1 ОАО Texnikabank объявлен банкротом и начата процедура банкротства.

Как сообщает Report, ОАО M.M.M. Perfekt Konsaltinq назначен ликвидатором.

Отметим, что в соответствии со ст. 72 закона "О банках", с момента вступления в силу решения об объявлении банка несостоятельным имеют юридическую силу только действия ликвидатора или уполномоченного им лица от имени банка, приостанавливаются в процессе судебного производства все иски к банку, не начинаются другие судебные производства по банку и все требования к банку выдвигаются только в пределах процедуры банкротства, предусмотренной настоящим Законом. Также теряют юридическую силу в соответствующих законодательству случаях все аресты, наложенные на активы, приостанавливается исполнение обращенных на активы банка исполнительных документов. При этом продолжается начисление процентов и других выплат по банковским активам.

Банкротство ОАО Texnikabank не является основанием для непогашения кредитов, взятых физическими и юридическими лицами, и в отношении лиц, не производящих своевременные выплаты, будут предприняты меры в соответствии с законодательством.

Лица, имеющие обязательства перед Texnikabank, для погашения долгов или получения информации могут обратиться в головной офис или филиалы и отделения банка.