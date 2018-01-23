Технология блокчейн впервые использована в международной торговле

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Технология блокчейн впервые использована в торговой сделке по покупке и доставке из Китая в США партии сои.

Как сообщает Report со ссылкой на Business Insider, в транзакции участвовал целый консорциум банков (ING, Societe Generale и ABN Amro), а также торговые компании Louis Dreyfus с американской стороны и Shandong Bohi - с китайской.

Сделка успешно прошла на специальной блокчейн-платформе Easy Trading Connect (ETC).

Платформа ETC была разработана группой банков, чтобы упростить и ускорить торговые операции. Она оцифровывает документы, такие как договоры купли-продажи, аккредитивы, сокращает потребность в юридическом сопровождении сделки. Группа разработчиков утверждает, что технология позволила ускорить проводимые сделки в пять раз.