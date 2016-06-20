​TBC Kredit возобновил кредитование в манатах

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Небанковская кредитная организация (НКО) TBC Kredit после примерно полугодового перерыва возобновило кредитование в манатах. Об этом сообщили Report в НКО.

По информации, кредиты в национальной валюте до 15 тыс. манатов выдаются сроком на 36 месяцев. Однако годовая процентная ставка значительно выросла.

Если ранее в TBC Kredit можно было получить кредит под 26-27% годовых, сейчас эта цифра колеблется в пределах 32-48%. Процентная ставка зависит от суммы кредита.

Так, процентная ставка по кредиту до 15 тыс. манатов составляет 24-32% годовых, в то время как 1 000 манатов клиентам выдается под 48% годовых.

Напомним, что TBC Kredit учрежден в 1999 году. Уставный капитал НКО равен 10 млн. долларов. Грузинскому TBC Bank принадлежат 75% акций, американскому Enclude Holding (бывший Shore Bank International) – 25% акций НКО.