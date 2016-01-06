​Таможенные сборы в Азербайджане в прошлом году выросли на 5%

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) обеспечил выполнение годового бюджетного прогноза на 2015 год. Об этом сообщили Report в пресс-службе ГТК.

По первоначальной информации, объем перечисленных в прошлом году в госбюджет таможенными органами таможенных налогов и пошлин составил 1 591,14 млн. манатов против прогнозируемых 1590 млн. манатов. Таким образом, прогноз выполнен на 100,07%.

Это на 80,4 млн. манатов или 5,3% больше, чем в 2014 году.