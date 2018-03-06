Таможенные органы отчислили в госбюджет 446 млн манатов в этом году

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-феврале 2018 года составил 445,752 млн манатов, что на 20,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 20,2%, до 118,454 млн манатов.

Объем средств, поступивших с НДС, вырос на 21,3% и составил 308,71 млн манатов, с акцизов - на 19,3%, до 13,171 млн манатов, с дорожных налогов - на 10,3%, составив 5,417 млн манатов.