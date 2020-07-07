Таможенники сократили отчисления в госбюджет на 2%

Таможенники сократили отчисления в госбюджет на 2%

Объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-июне составил 2 019,8 млн манатов, что на 2,2% ниже аналогичного показателя 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 0,1%, составив 484,4 млн манатов.

В том числе объем поступлений по НДС вырос на 1,8% - до 1 450,0 млн манатов, по акцизам снизился на 51,3% - до 66,6 млн манатов, дорожному налогу - на 7,5% - до 18,6 млн манатов.