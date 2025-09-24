Талят Калаев: В Азербайджане более 90% пользователей рынка капитала - институциональные инвесторы

В Азербайджане более 90% пользователей азербайджанского рынка капитала являются институциональными инвесторами.

Как сообщает Report, об этом сказал член правления Общественного объединения "Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана" Талят Калаев на панельной дискуссии "Роль международных финансовых институтов на местных финансовых рынках" в рамках Азербайджанского форума по фиксированному доходу.

По его словам, основными пользователями рынка капитала Азербайджана являются институциональные инвесторы: "Более 90-95% пользователей рынка относятся именно к этой группе. Что касается структуры институциональных инвесторов в Азербайджане, то 80% составляют коммерческие банки, 20% - страховые компании, фонды, связанные с государством, и некоторые небольшие частные фонды".