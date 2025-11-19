Талех Кязымов: За 10 месяцев утверждено 74 эмиссии корпоративных облигаций

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 13:52
    В Азербайджане в январе-октябре этого года утверждено 74 эмиссии корпоративных облигаций.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

    Кроме того, по его словам, за 10 месяцев общая сумма операций на рынке ценных бумаг увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 55 млрд манатов: "За этот период стоимость операций с государственными ценными бумагами составила 8,9 млрд манатов. За отчетный период по государственной регистрации ценных бумаг была осуществлена эмиссия в размере 17 млрд манатов".

    Талех Кязымов ЦБА эмиссия ценных бумаг
    Taleh Kazımov: "10 ayda 74 korporativ istiqraz emissiyası təsdiq edilib"

