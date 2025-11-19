Талех Кязымов: За 10 месяцев утверждено 74 эмиссии корпоративных облигаций
Финансы
- 19 ноября, 2025
- 13:52
В Азербайджане в январе-октябре этого года утверждено 74 эмиссии корпоративных облигаций.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".
Кроме того, по его словам, за 10 месяцев общая сумма операций на рынке ценных бумаг увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 55 млрд манатов: "За этот период стоимость операций с государственными ценными бумагами составила 8,9 млрд манатов. За отчетный период по государственной регистрации ценных бумаг была осуществлена эмиссия в размере 17 млрд манатов".
Последние новости
14:05
Эрдоган: Причина крушения турецкого военного самолета тщательно расследуетсяВ регионе
13:52
Мурат Курум: Турция проведет обсуждения с тремя странами по вопросу председательства на COP31COP29
13:52
Талех Кязымов: За 10 месяцев утверждено 74 эмиссии корпоративных облигацийФинансы
13:50
В Азербайджане началась интеграция платежных организаций в открытый банкингФинансы
13:45
ЦБА: Кредитный потенциал банков достиг почти 21 млрд манатовФинансы
13:41
Песков: Решение Польши о закрытии генконсульства РФ - желание свести дипотношения до нуля - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:39
Министр экономики: Азербайджан укрепит позиции в качестве площадки для зеленых инвестицийЭнергетика
13:38
Объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился в 2,5 раза с 2019 годаИнфраструктура
13:34