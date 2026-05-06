Талех Кязымов: В Азербайджане оборот по операциям card to card очень высокий

В Азербайджане оборот по операциям card to card очень высокий.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

По его словам, в течение дня на один счет могут поступать переводы с разных карт - по 10, 50, 100 или 200 манатов.

"Такая активность может вызывать подозрения со стороны банка. В таких случаях информация по закону передается в Службу финансового мониторинга. Если там решат, что есть признаки уклонения от налогов, данные направляют в Государственную налоговую службу", - отметил он.

Кязымов добавил, что госорганы хотят получать больше информации о физических лицах, однако это может повлиять на доверие к банковскому сектору:

"Как регулятор я это не поддерживаю. Но возникает вопрос: почему дебетовые карты используют для бизнеса? По закону банки обязаны раз в месяц предоставлять банковские данные лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в Государственную налоговую службу. Но если карта не привязана к ИНН, механизм другой. Например, если на счет одного лица за день приходит 50 переводов card to card, это уже повод для проверки".

Председатель ЦБА подчеркнул, что персональные данные защищены законом, но подозрительные операции должны проверяться:

"Речь не только об уклонении от налогов. Это может быть мошенничество или отмывание денег. Если на счет поступают средства неизвестного происхождения, такие операции подлежат анализу, который осуществляет Служба финансового мониторинга".