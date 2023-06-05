Талех Кязымов: Рост ВВП в этом году составит около 1,8-2%, годовая инфляция - 8,3%

По прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), к концу 2023 года рост ВВП составит около 1,8-2%.

По прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), к концу 2023 года рост ВВП страны составит около 1,8-2%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Темпы роста ненефтяного ВВП достигнут 5,7%. В апреле ВВП страны вырос на 0,1%, ненефтяной ВВП -на 3,7%. Нас беспокоит инфляция. Уровень инфляции в апреле составил 12,8%. Ключевым моментом здесь является рост цен на продукты питания. По прогнозам на апрель, в конце года годовая инфляция составит 8,3%. Прогноз инфляции на январь был 7,9%", - сказал Кязымов.

По его словам, в апреле этого года валютные резервы страны выросли на 12% - до 66 млрд долларов США, а резервы ЦБА выросли на 2,2% - до 9,2 млрд долларов США.

Кязымов отметил, что кредитный портфель финансового сектора достиг 20 млрд долларов США, депозитная база выросла более чем на 5%.

"Качество кредитного портфеля в апреле упало до 3,7%, уровень долларизации снизился до исторического минимума, то есть до 9,9%. Уровень долларизации депозитного портфеля физических лиц составил 37%", - сказал глава ЦБА.

Он добавил, что в страховом секторе наблюдался рост сборов и выплат: "Страховые взносы выросли на 30 %, выплаты - на 33%".