    Талех Кязымов отмечает эффективность мер Центробанка по денежно-кредитной политике

    Финансы
    • 04 сентября, 2025
    • 15:13
    Принимаемые Центральным банком Азербайджана (ЦБА) меры в сфере усиления трансмиссии денежно-кредитной политики, управления инфляцией в целевом диапазоне, развития и углубления финансового сектора, а также расширения доступа к финансированию, дают положительные результаты.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на очередном заседании рабочей подгруппы по "Макроэкономической устойчивости", созданной в рамках подготовки Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2027-2030гг.

    Он отметил, что обеспечение макроэкономической устойчивости является важным условием устойчивого экономического роста, устойчивости экономики к внешним и внутренним воздействиям, а также развития инклюзивной и устойчивой финансовой экосистемы.

    Председатель ЦБА подчеркнул, что дальнейшее совершенствование рамок политики обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности является приоритетным направлением для укрепления макроэкономической стабильности в стране в 2027–2030гг.

    Отметим, что рабочая подгруппа по "Макроэкономической устойчивости" создана в соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 18 июня 2025 года с целью обеспечения реализации документа о подготовке "Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы" и "II Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные территории, утвержденных распоряжением президента страны от 30 мая 2025 года.

    Талех Кязымов Стратегия социально-экономического развития на 2027-2030гг Центробанк
