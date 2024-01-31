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Глава ЦБА: Доллары старого и нового образца принимаютcя без проблем

Глава ЦБА: Доллары старого и нового образца принимаютcя без проблем В Азербайджане доллары старого и нового образца находятся в обращении, их принимают без каких-либо проблем.
Финансы
31 января 2024 г. 14:27
Глава ЦБА: Доллары старого и нового образца принимаютcя без проблем

В Азербайджане доллары США старого и нового образца находятся в обращении, их принимают без каких-либо проблем.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"На нашем рынке старые и новые доллары США классифицируются по цвету бумаги и году выпуска. Однако, эта валюта, эмитированная до или после 2006 года, находится в обращении, проблем с ее приемом при обменных операциях нет.

Кто-то поднял этот вопрос, и граждане не покупают старые доллары в банках. В результате, оставшиеся доллары старого образца банки отправляют за границу и заказывают новые, за что платят определенную комиссию", - добавил Талех Кязымов.

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Версия на английском языке Central Bank governor: Old and new dollars accepted without problems
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: “Dövriyyədə olan dollarların köhnə və təzə məsələsi yoxdur”

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