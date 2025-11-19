Талех Кязымов: Цель 2026 года - удержать инфляцию в пределах целевого показателя

Основной целью денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в 2026 году станет удержание инфляции в пределах целевого показателя.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, как и в предыдущие годы, удержание инфляции в пределах целевого ориентира создаст основу как для устойчивого экономического роста, так и для обеспечения финансовой стабильности.

"ЦБА сосредоточится на управлении факторами спроса, обуславливающими инфляцию. Совместные усилия с правительством будут направлены на эффективное управление факторами предложения", - отметил он.

Он отметил, что, согласно последнему (октябрь текущего года) обновленному прогнозу ЦБА, годовая инфляция в 2026 году ожидается на уровне 5,7%, а профицит текущего счета операций по итогам 2026 года в базовом сценарии ожидается на уровне около $3 млрд: "В формировании инфляции ожидается также высокая роль факторов предложения. Стабильность обменного курса выступит основным якорем ценовой стабильности и в 2026 году".