Талех Кязымов: ЦБА рассчитывает на пересмотр санкций ЕС против Yelo Bank

Центробанк Азербайджана не видит рисков для деятельности Yelo Bank после его упоминания в 20-м санкционном пакете Евросоюза и рассчитывает на пересмотр этого решения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции.

По его словам, Центробанк поддерживает регулярный контакт с банком и не фиксирует каких-либо негативных тенденций.

"Мы не наблюдаем никаких проблем. Банк находится в достаточно устойчивом положении как с точки зрения ликвидности, так и достаточности капитала. У нас нет никаких негативных ожиданий", - отметил Кязымов.

Глава ЦБА допустил, что из-за санкций ЕС могут возникать определенные сложности при проведении платежей, однако в последние недели соответствующие операции проводились без проблем.

Он сообщил, что как сам банк, так и ЦБА направили обращения в соответствующие структуры ЕС для выяснения причин включения Yelo Bank в санкционный список и намерены продолжить работу по урегулированию ситуации в правовом поле.

"Мы надеемся, что в ближайшие месяцы Европейский союз пересмотрит свое решение, поскольку для него нет никаких оснований. Вся отчетность в отношении Yelo Bank и других банков публикуется открыто и соответствует как международным стандартам, так и внутреннему законодательству страны", - сказал Кязымов.

Председатель ЦБА также напомнил, что упоминалось подключение банка к российской системе СПФС (Система передачи финансовых сообщений, российский аналог SWIFT - ред.), однако это произошло еще до начала российско-украинского конфликта.

"Вопрос касается использования этой системы. Возможно, речь идет лишь о недоразумении. Мы не видим в банке каких-либо проблем", - добавил он.