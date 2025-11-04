Талех Кязымов: ЦБА нацелен на удержание инфляции в рамках целевого показателя в 2026 году

Главной целью денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в следующем году станет удержание инфляции в рамках целевого показателя.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в следующем году денежно-кредитная политика будет реализовываться в рамках действующего режима: "Стабильность обменного курса также станет основным фактором стабильности цен в 2026 году. Согласно прогнозам, профицит по счету текущих операций платежного баланса в следующем году будет способствовать сбалансированности валютного рынка. Согласно последним (октябрь 2025 года) прогнозам Центрального банка, в базовом сценарии (цена на нефть $63,9 за баррель и цена на газ $288 за 1000 кубометров) ожидается, что профицит по счету текущих операций платежного баланса составит $3 млрд".

Председатель ЦБА считает макрофискальные рамки, представленные на 2026 год и на среднесрочную перспективу, оптимальными и эффективными:

"Реформы в фискальной сфере служат усилению влияния госбюджета, и в более широком смысле – государственных финансов, на социальное обеспечение и экономическую активность. В то же время они способствуют повышению обороноспособности страны, продолжению работ по восстановлению и реинтеграции на освобожденных территориях, развитию "зеленой" и инновационной экономики. ЦБА положительно оценивает подготовку бюджета следующего года в рамках фискальных правил и соответствие расходов устойчивым принципам".

По его словам, ожидается, что фискальная политика не окажет существенного влияния на инфляцию, и ЦБА будет действовать в тесном сотрудничестве с фискальными органами в области эффективного регулирования совокупного спроса.