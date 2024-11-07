Талех Кязымов: Азербайджанские банки готовы выделить значительные финансы на "зеленый переход" до 2030 года

Банковский сектор Азербайджана готов выделить значительные финансовые ресурсы для поддержки проектов "зеленого перехода" до 2030 года.

Банковский сектор Азербайджана готов выделить значительные финансовые ресурсы для поддержки проектов "зеленого перехода" до 2030 года.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

По его словам, это продемонстрирует приверженность банковского сектора климатической деятельности, включая финансирование возобновляемой энергетики, устойчивой инфраструктуры и других "зеленых инициатив": "Мы также планируем объявить глобальную инициативу по гармонизации таксономии вместе с нашими глобальными партнерами, данный вопрос будет обсуждаться на COP29".

Председатель ЦБА добавил, что Центральный банк планирует организовать два тематических мероприятия в День финансов COP29: "Первое мероприятие будет посвящено увеличению финансирования климатических действий, и соберет лидеров государственного и частного секторов для обсуждения прогресса касательно масштабных климатических инвестиций, дополнительных усилий со стороны международных финансовых организаций и многосторонних банков развития. Это мобилизует финансовые средства для поддержки "зеленого перехода" в масштабах, необходимых для достижения целей Парижского соглашения".

Ссылаясь на Страновой отчет по климату и развитию группы ВБ по Азербайджану, Кязымов отметил, что до 2060 года декарбонизация в Азербайджане потребует 24,7 млрд долларов США, а устойчивость - 19,4 млрд долларов США: "Часть этих инвестиций должна быть обеспечена частным сектором, а значительная часть - государственными финансовыми источниками. Финансовые институты, особенно банки, могут играть ключевую роль в мобилизации и направлении ресурсов на зеленые и устойчивые проекты. Банки, являющиеся основным элементом экономического роста, играют важную роль в развитии климатического финансирования. Наши финансовые институты постепенно меняют свои бизнес-модели для поддержки перехода к низкоуглеродной экономике".

Он добавил, что основная политическая цель ЦБА - направить инвестиции финансового сектора на "зеленый переход": "В настоящее время Азербайджан обновляет определяемые на национальном уровне вклады (NDC), ожидается определение новых целей что будет представлять собой очередной этап в области борьбы с изменением климата. Для достижения обновленных NDC потребуются большие инвестиции".