Талех Кязимов: ЦБА намерен поощрять размещение депозитов на длительный срок

По данным на 1 января этого года, 82-83% сбережений населения размещены в азербайджанских банках сроком на один год.

По данным на 1 января этого года, 82-83% сбережений населения размещены в азербайджанских банках сроком на один год.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов.

Он сказал, что 72-75% вкладчиков размещают депозиты на сумму до 30 тыс. манатов.

"Для того чтобы стимулировать население к долгосрочным сбережениям, ЦБА предложил облагать налогом доходы граждан с депозитов [по ставке 10%] и освободить от налога на вклады, размещенные на минимальный срок 18 месяцев", - сказал Кязимов.