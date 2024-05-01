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Талех Кязимов: ЦБА намерен поощрять размещение депозитов на длительный срок

Талех Кязимов: ЦБА намерен поощрять размещение депозитов на длительный срок По данным на 1 января этого года, 82-83% сбережений населения размещены в азербайджанских банках сроком на один год.
Финансы
1 мая 2024 г. 13:26
Талех Кязимов: ЦБА намерен поощрять размещение депозитов на длительный срок

По данным на 1 января этого года, 82-83% сбережений населения размещены в азербайджанских банках сроком на один год.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов.

Он сказал, что 72-75% вкладчиков размещают депозиты на сумму до 30 тыс. манатов.

"Для того чтобы стимулировать население к долгосрочным сбережениям, ЦБА предложил облагать налогом доходы граждан с депозитов [по ставке 10%] и освободить от налога на вклады, размещенные на минимальный срок 18 месяцев", - сказал Кязимов.

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Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Əsas məqsədimiz əhalini əmanətlərini daha uzun müddətə yerləşdirilməsini təşviq etməkdir"

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