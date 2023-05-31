Таир Миркишили: Трансферты из ГНФАР в бюджет достигли 5-летнего минимума

В 2022 году сумма трансферта из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в государственный бюджет исполнена на 7 923 млн манатов против прогноза в 11 517,5 млн манатов, то есть на 3 594,5 млн манатов меньше, что является самым низким показателем за послед

В 2022 году сумма трансферта из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в государственный бюджет исполнена на 7 923 млн манатов против прогноза в 11 517,5 млн манатов, то есть на 3 594,5 млн манатов меньше, что является самым низким показателем за последние 5 лет, а также результатом увеличения доходов бюджета.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2022 год".

По его словам, доходы бюджета в прошлом году составили 30 679,6 млн манатов против прогноза в 29 197,8 млн манатов, то есть на 1 481,8 млн манатов или 5,1% больше.

"В структуре доходов поступления по ненефтяному сектору составили 15 350 млн манатов, что на 1 689,7 млн манатов или на 12,4% больше прогноза. Увеличение доходов бюджета по ненефтяному сектору увеличит его удельный вес в общих доходах государственного бюджета с 47% до 50%. Поступления по нефтяному сектору за отчетный год составили 15,329,6 млн манатов, что на 145,2 млн манатов меньше прогноза. Удельный вес бюджетных доходов по нефтяному сектору в общих доходах госбюджета снизился с 53% до 50%.

В 2022 году поступления в государственный бюджет по линии налоговых органов составили 15 543 млн манатов, что на 3 803,2 млн манатов больше прогноза. Хочу отметить, что из этих 3,8 млрд манатов 3,4 млрд манатов пришлось на налоговые поступления от нефтяного сектора. Рост цен на нефть на 21,9% от заложенной в бюджете, а на природный газ - в 2 раза, увеличил налоговые поступления от этих отраслей.

На долю ненефтяного сектора приходится 52,3% поступлений налогов в государственный бюджет, (8 136,3 млн манатов), на нефтяной сектор - 47,7% (7 406,6 млн манатов). При этом хочу подчеркнуть, что в 2022 году по линии налоговых органов было возмещено 495,9 млн манатов излишне уплаченных средств.

Поступления в государственный бюджет по линии Государственного таможенного комитета составили 5 654,6 млн манатов, что на 1 049,6 млн манатов больше прогноза. Рост в основном объясняется увеличением объема импорта на 24,2%.

Поступления от платных услуг бюджетных организаций составили 804,1 млн манатов против прогноза в 834 млн манатов, то есть на 29,9 млн манатов меньше. Сумма дивидендов, полученных от предприятий с государственной долей, составила 130,7 млн манатов.

В результате мер государственного финансового контроля в государственный бюджет было возмещено более 60 млн манатов", - отметил он.