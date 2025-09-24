Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Тахир Будагов: В Азербайджане определены цели национальной статистической системы

    Финансы
    • 24 сентября, 2025
    • 11:23
    Тахир Будагов: В Азербайджане определены цели национальной статистической системы

    В новой Государственной программе Азербайджана на 2026-2030 годы определены цели национальной статистической системы.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов на 3-м Международном статистическом форуме на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов" в Баку.

    По его словам, приоритеты программы направлены на укрепление национального статистического потенциала с использованием международного опыта.

    "Это включает внесение вклада в совершенствование международной методологической базы на основе передового национального опыта, расширение статистических инноваций с применением современных информационно-коммуникационных технологий. С этой целью комитет активно сотрудничает со многими международными организациями и профильными органами зарубежных стран", - сказал он.

    Лента новостей