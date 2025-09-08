ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Свободный остаток бюджета Азербайджана в размере 2,5 млрд манатов размещен в банках в качестве депозита

    Финансы
    • 08 сентября, 2025
    • 16:48
    Свободный остаток бюджета Азербайджана в размере 2,5 млрд манатов размещен в банках в качестве депозита

    По состоянию на 1 июля этого года объем депозитов, размещенных в местных банках за счет свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте, составил 2,5 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сводке Счетной палаты.

    В отчетном периоде впервые с апреля были организованы депозитные аукционы для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках с целью более эффективного управления средствами государственного бюджета. Эти операции оказали положительное влияние на ликвидность банков, а Центральный банк в отчетном периоде держал в фокусе внимания стерилизационные операции (репо и депозитные аукционы) с целью устранения избыточной ликвидности.

    Поступления от управления средствами свободного остатка составили 23,4 млн манатов при прогнозе 1,4 млн манатов (в 16,7 раза больше), из которых 14,6 млн манатов - это доходы, начисленные по средствам, переданным в управление Государственному нефтяному фонду Азербайджана в предыдущем году (согласно данным ГНФАР).

    свободный остаток банки Счетная палата
    Azərbaycan büdcəsinin sərbəst qalığının 2,5 milyard manatı banklarda depozit kimi yerləşdirilib

    Последние новости

    17:01

    СЭБ предупредил о мошенничестве от имени "Azərpoçt"

    ИКТ
    16:53

    Иран, Армения и Индия обсудят в Тегеране вопросы транспортных коридоров

    В регионе
    16:50

    Жительница села Венгли: Мы всегда верили, что однажды обязательно вернемся

    Внутренняя политика
    16:48

    Свободный остаток бюджета Азербайджана в размере 2,5 млрд манатов размещен в банках в качестве депозита

    Финансы
    16:47
    Видео

    В Нахчыване завершились сборы военнообязанных

    Армия
    16:45

    В пакистанской провинции из-за сильных дождей погибли четыре человека

    Другие страны
    16:43

    Армения и Словакия обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    16:35

    Рубинян: Армения готова к открытию границ с Турцией и установлению дипотношений

    В регионе
    16:32

    Свободный остаток единого казначейского счета Азербайджана превысил 4,5 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей