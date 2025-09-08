Свободный остаток бюджета Азербайджана в размере 2,5 млрд манатов размещен в банках в качестве депозита

По состоянию на 1 июля этого года объем депозитов, размещенных в местных банках за счет свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте, составил 2,5 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в сводке Счетной палаты.

В отчетном периоде впервые с апреля были организованы депозитные аукционы для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте в местных банках с целью более эффективного управления средствами государственного бюджета. Эти операции оказали положительное влияние на ликвидность банков, а Центральный банк в отчетном периоде держал в фокусе внимания стерилизационные операции (репо и депозитные аукционы) с целью устранения избыточной ликвидности.

Поступления от управления средствами свободного остатка составили 23,4 млн манатов при прогнозе 1,4 млн манатов (в 16,7 раза больше), из которых 14,6 млн манатов - это доходы, начисленные по средствам, переданным в управление Государственному нефтяному фонду Азербайджана в предыдущем году (согласно данным ГНФАР).