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Суммарный доход ГНФАР от управления средствами превысил $15 млрд

Суммарный доход ГНФАР от управления средствами превысил $15 млрд 15^41
Финансы
24 декабря 2024 г. 16:00
Суммарный доход ГНФАР от управления средствами превысил $15 млрд

Суммарный доход Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) от управления активами за период деятельности превысил $15 млрд.

Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, об этом сказал исполнительный директор фонда Исрафил Мамедов на мероприятии, посвященном 25-летию создания фонда.

Он отметил, что активы Фонда, созданного в декабре 1999 года, превышают $60 млрд и эквивалентны 80% ВВП Азербайджана.

"Это свидетельствует об успешной модели деятельности Фонда, стратегическом подходе и применении инвестиционной политики, основанной на механизме управления рисками в соответствии с международными стандартами. Фонд не ограничивается лишь улучшением своих финансовых показателей, но и инвестирует в проекты, направленные на устойчивое развитие, укрепление позиций Азербайджана в мировой экономике", - подчеркнул глава ГНФАР.

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