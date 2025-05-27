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Сумма проблемных кредитов в Азербайджане выросла почти на 9%

Сумма проблемных кредитов в Азербайджане выросла почти на 9% По состоянию на 1 мая этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 502,6 млн манатов, что на 4,4% больше по сравнению с 1 апреля.
Финансы
27 мая 2025 г. 10:36
Сумма проблемных кредитов в Азербайджане выросла почти на 9%

По состоянию на 1 мая этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 502,6 млн манатов, что на 4,4% больше по сравнению с 1 апреля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Сумма проблемных кредитов в стране увеличилась на 11,9% по сравнению с началом года и на 8,7% за последний год.

На конец апреля доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составила 1,7%. Это соотношение составляло 1,6% на конец марта, 1,5% на конец декабря прошлого года и 1,8% на конец апреля прошлого года.

На 1 мая кредитный портфель банков составил 26 млрд 442,6 млн манатов. За последний год кредитный портфель сектора вырос на 13,9%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 9 %-ə yaxın artıb

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