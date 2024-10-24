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Сумма проблемных кредитов в Азербайджане сократилась более чем на 10%

Сумма проблемных кредитов в Азербайджане сократилась более чем на 10% По состоянию на 1 октября текущего года просроченная задолженность по кредитам в Азербайджане составила 480 млн манатов, что на 1,5% больше, чем по состоянию на 1 сентября.
Финансы
24 октября 2024 г. 10:07
Сумма проблемных кредитов в Азербайджане сократилась более чем на 10%

По состоянию на 1 октября текущего года просроченная задолженность по кредитам в Азербайджане составила 480 млн манатов, что на 1,5% больше, чем по состоянию на 1 сентября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Объем проблемных кредитов в стране увеличился на 9,6% по сравнению с началом года, а за последний год снизился на 10,2%.

Доля просроченных кредитов по состоянию на 1 октября в общем кредитном портфеле составила 1,7%. По состоянию на 1 сентября этот показатель составлял 1,7%, на начало года - 1,8%, на 1 октября прошлого года - 2,4%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 10 %-dən çox azalıb

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