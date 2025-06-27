Сумма депозитов в банках Азербайджана выросла более чем на 15%

Сумма депозитов в банках Азербайджана выросла более чем на 15%

Депозитный портфель азербайджанских банков по состоянию на 1 июня текущего года составил 43 млрд 207,1 млн манатов, что на 4,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 7,3% выше по сравнению с началом года и на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

57,5% от этой суммы, или 24 млрд 838,9 млн манатов, приходится на долю нефинансовых организаций (на 17,4% выше по сравнению с прошлым годом).

За год вклады населения выросли на 10,1% до 15 млрд 063 млн манатов, а вклады финансовых организаций увеличились на 25,7% до 3 млрд 305,2 млн манатов.

За отчетный период из общего объема депозитов 24 млрд 527,3 млн манатов (рост за год на 8,7%) составили краткосрочные, а 18 млрд 679,8 млн манатов (+25,3%) – долгосрочные.