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Депозиты в банках Азербайджана выросли на 10,4%

Депозиты в банках Азербайджана выросли на 10,4% 16:31
Финансы
28 мая 2025 г. 16:54
Депозиты в банках Азербайджана выросли на 10,4%

Депозитный портфель азербайджанских банков на 1 мая этого года достиг 41 млрд 433,5 млн манатов, что на 10,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Депозитный портфель банков страны вырос на 2,4% по сравнению с показателем на 1 апреля 2025 года и на 2,9% по сравнению с показателем на конец 2024 года.

При этом 56,1% от этой суммы, или 23 млрд 230,1 млн манатов, приходится на долю нефинансовых организаций, что на 8,1% больше, чем годом ранее.

За год вклады домашних хозяйств выросли на 10% - до 14 млрд 853 млн манатов, а депозиты финансовых организаций - на 31,3%, до 3 млрд 350,4 млн манатов.

В отчетном периоде из общей суммы депозитов 23 млрд 128,2 млн манатов (снижение на 1,4% за год) являлись краткосрочными, а 18 млрд 305,2 млн манатов (рост на 30%) — долгосрочными.

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Версия на английском языке Amount of deposits placed in Azerbaijani banks increases by over 10%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarına qoyulan depozitlərin məbləği 10 %-dən çox artıb

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