Сумгайытский филиал переехал по новому адресу

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня Сумгайытский филиал ОАО Nikoil Bank функционирует в новом помещении по адресу город Сумгайыт, 1-й микрорайон, ул. Н. Нариманова, 49В.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, улучшенный филиал располагает просторным операционным залом, где клиентов ждет усовершенствованный спектр банковских услуг высочайшего уровня: расчетно-кассовые, кредитные, платежные, карточные, гарантийные, межбанковские, документарные и другие операции, осуществляемые в национальной и иностранной валютах. Обновленный филиал, будучи универсальным, продолжает оказывать услуги как частным лицам, так и корпоративным клиентам.

Nikoil Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil