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    ​Сума Чакрабарти переизбран президентом EBRD

    Конкуренцию Чакрабарти на выборах составил глава Центробанка Польши Марек Белка

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По итогам голосования Наблюдательного совета Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Сир Сума Чакрабарти переизбран президентом банка на следующие 4 года.

    Как передает Report, С.С.Чакрабарти возглавляет EBRD с 2012 года. В период его президентства объем инвестиций в экономику развивающихся стран достиг рекордной отметки - 9,5 млрд. евро.

    Напомним, что конкуренцию Чакрабарти на выборах составил глава Центробанка Польши Марек Белка. 

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