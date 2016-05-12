​Сума Чакрабарти переизбран президентом EBRD

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По итогам голосования Наблюдательного совета Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Сир Сума Чакрабарти переизбран президентом банка на следующие 4 года.

Как передает Report, С.С.Чакрабарти возглавляет EBRD с 2012 года. В период его президентства объем инвестиций в экономику развивающихся стран достиг рекордной отметки - 9,5 млрд. евро.

Напомним, что конкуренцию Чакрабарти на выборах составил глава Центробанка Польши Марек Белка.