Строительные компании Азербайджана перестанут платить упрощенный налог

Права строительных компаний Азербайджана являться плательщиками налогов по упрощенной системе со следующего года будут отменены.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании парламента председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Зияд Самедзаде.

По его словам, физические или юридические лица, занимающиеся строительством зданий и являющиеся собственником строящегося или уже построенного здания, больше не будут плательщиками упрощенного налога.

Кроме того, если занятые строительством зданий предприниматели передадут государству определенную часть этого имущества, то доходы от его продажи не будут привлекаться к налогообложению.