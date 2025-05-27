Стратегия развития Азербайджана до 2026 года: ключевые выводы Счетной палаты

Стратегия развития Азербайджана до 2026 года: ключевые выводы Счетной палаты

В прошлом году на финансирование "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" было выделено 6 млрд 390,6 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, значительную часть освоенных средств составили капитальные расходы. Хотя в представленной информации освоенные средства отражены отдельно по пунктам Стратегии, данные об освоенных средствах в разрезе основных исполнительных органов (структур) не указаны.

Освоенные средства по Стратегии сократились на 705 миллионов манатов по сравнению с предыдущим годом, снижение в основном зафиксировано по 2-му Приоритету "Динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество". В отличие от 2023 года, в отчетном году средства были освоены только по 1 мероприятию этого приоритета, средства по нераспределенным направлениям расходов, по которым в предыдущем году было освоено 575 миллионов 300 тысяч манатов, не были освоены.

Анализ отчетов об исполнении государственного бюджета, в том числе представленной информации по Стратегии, дал основания для следующих выводов:

- Информация о расходах Стратегии включена в проектную и исполнительную документацию на основе различных подходов, что повлияло на оценки по прогнозу и исполнению (хотя прогноз финансового обеспечения Стратегии представлен в общем виде, суммы исполнения представлены по мероприятиям);

- Прогнозы макрофискальных показателей, учтенные в мероприятиях Стратегии, выполнены полностью или частично;

- На фоне проведения работ по некоторым важным направлениям деятельности Стратегии, финансовая емкость по этим направлениям в Стратегии не отражена (например, поддержка диверсификации и увеличения объемов экспорта ненефтяных/газовых товаров и услуг, развитие жилищного строительства для улучшения стандартов жизни населения, стимулирование занятости в частном секторе, повышение обеспечения социально уязвимых групп населения устойчивыми социальными услугами и т.д.).

- Хотя в рамках функциональной деятельности ведомств проводятся работы по некоторым направлениям деятельности Стратегии (например, обеспечение макроэкономической стабильности, совершенствование фискального регулирования и т.д.), соответствующие расходы не отнесены к сумме Стратегии.