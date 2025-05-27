О нас

Стратегия развития Азербайджана до 2026 года: ключевые выводы Счетной палаты

Стратегия развития Азербайджана до 2026 года: ключевые выводы Счетной палаты Стратегия развития Азербайджана до 2026 года: ключевые выводы Счетной палаты
Финансы
27 мая 2025 г. 10:15
Стратегия развития Азербайджана до 2026 года: ключевые выводы Счетной палаты

В прошлом году на финансирование "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" было выделено 6 млрд 390,6 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно документу, значительную часть освоенных средств составили капитальные расходы. Хотя в представленной информации освоенные средства отражены отдельно по пунктам Стратегии, данные об освоенных средствах в разрезе основных исполнительных органов (структур) не указаны.

Освоенные средства по Стратегии сократились на 705 миллионов манатов по сравнению с предыдущим годом, снижение в основном зафиксировано по 2-му Приоритету "Динамичное, инклюзивное и основанное на социальной справедливости общество". В отличие от 2023 года, в отчетном году средства были освоены только по 1 мероприятию этого приоритета, средства по нераспределенным направлениям расходов, по которым в предыдущем году было освоено 575 миллионов 300 тысяч манатов, не были освоены.

Анализ отчетов об исполнении государственного бюджета, в том числе представленной информации по Стратегии, дал основания для следующих выводов:

- Информация о расходах Стратегии включена в проектную и исполнительную документацию на основе различных подходов, что повлияло на оценки по прогнозу и исполнению (хотя прогноз финансового обеспечения Стратегии представлен в общем виде, суммы исполнения представлены по мероприятиям);

- Прогнозы макрофискальных показателей, учтенные в мероприятиях Стратегии, выполнены полностью или частично;

- На фоне проведения работ по некоторым важным направлениям деятельности Стратегии, финансовая емкость по этим направлениям в Стратегии не отражена (например, поддержка диверсификации и увеличения объемов экспорта ненефтяных/газовых товаров и услуг, развитие жилищного строительства для улучшения стандартов жизни населения, стимулирование занятости в частном секторе, повышение обеспечения социально уязвимых групп населения устойчивыми социальными услугами и т.д.).

- Хотя в рамках функциональной деятельности ведомств проводятся работы по некоторым направлениям деятельности Стратегии (например, обеспечение макроэкономической стабильности, совершенствование фискального регулирования и т.д.), соответствующие расходы не отнесены к сумме Стратегии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının icrasına 6,4 milyard manat xərcləyib

Самое читаемое

Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
21 мая 2025 г. 23:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi