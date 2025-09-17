Стратегические валютные резервы Азербайджана приблизились к $78 млрд
Финансы
- 17 сентября, 2025
- 10:20
Стратегические валютные резервы Азербайджана с начала 2025 года увеличились на $6,7 млрд США и достигли $77,7 млрд.
Как сообщает "Report, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на пресс-конференции.
Кроме того, по его словам, в отчетном периоде средняя цена экспортируемой Азербайджаном нефти составила $70,7 за баррель, а цена 1 тыс. кубометров природного газа - $301.
