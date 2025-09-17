Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Стратегические валютные резервы Азербайджана приблизились к $78 млрд

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 10:20
    Стратегические валютные резервы Азербайджана приблизились к $78 млрд

    Стратегические валютные резервы Азербайджана с начала 2025 года увеличились на $6,7 млрд  США и достигли $77,7 млрд.

    Как сообщает "Report, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на пресс-конференции.

    Кроме того, по его словам, в отчетном периоде средняя цена экспортируемой Азербайджаном нефти составила $70,7 за баррель, а цена 1 тыс. кубометров природного газа - $301.

    ЦБА валютные резервы нефть цена нефти
    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 78 milyard dollara yaxınlaşıb

    Последние новости

    10:24

    Токаев: Нынешняя ситуация в мире говорит о кризисе цивилизации

    Религия
    10:20

    Стратегические валютные резервы Азербайджана приблизились к $78 млрд

    Финансы
    10:17

    Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в Шуше

    Инфраструктура
    10:15

    Токаев обеспокоен риском ядерного конфликта в мире

    Другие страны
    10:10

    В жилом доме в Ангарске взорвался баллон с монтажной пеной, есть пострадавший

    В регионе
    10:00

    Азербайджанская нефть подорожала на 1,8%

    Энергетика
    09:49

    Зампосла Израиля поздравил "Карабах" с победой над "Бенфикой"

    Футбол
    09:48

    Число эвакуировавшихся из Газы достигло 400 тысяч

    Другие страны
    09:46

    По факту гибели супружеской пары в Сумгайыте возбуждено уголовное дело

    Происшествия
    Лента новостей