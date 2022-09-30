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Страны ЕС и G7 заморозили активы предпринимателей из России на 30 млрд евро

Страны ЕС и G7 заморозили активы предпринимателей из России на 30 млрд евро Страны Евросоюза и Группы семи (G7) заморозили активы российских предпринимателей на 30 млрд евро.
Финансы
30 сентября 2022 г. 15:22
Страны ЕС и G7 заморозили активы предпринимателей из России на 30 млрд евро

Страны Евросоюза и Группы семи (G7) заморозили активы российских предпринимателей на 30 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, выступая на форуме "Новая экономика" в Мадриде.

"За это время удалось заморозить 14,6 млрд евро [из средств] олигархов в Европе, - уточнил он. - Вместе с G7 это 30 млрд евро". "И если мы посмотрим на Центральный банк России, то это резервы Центрального банка России, там конфисковано 300 млн евро", - утверждал еврокомиссар.

Как уточнил Рейндерс, в Испании были заморожены активы предпринимателей из РФ на сумму 41 млн евро, в Венгрии - 3 тыс. евро.

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Версия на английском языке EU and G7 countries freeze €30,000 assets of entrepreneurs from Russia
Версия на азербайджанском языке Rusiya sahibkarlarının 30 milyard avro vəsaiti dondurulub

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