Страховые взносы по безработице в Азербайджане увеличатся на 15% в 2026 году

В 2026 году сборы по страховым взносам от безработицы увеличатся на 14,7% по сравнению с 2025 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Муса Гулиев на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе рассмотрения в первом чтении законопроектов "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" и "О бюджете фонда страхования от безработицы на 2026 год".

По его словам, в 2026 году доходы Фонда страхования от безработицы предусмотрены в размере 238,3 млн манатов, а сумма средств, направляемых на финансирование расходов 2026 года из резерва фонда, который будет создан на 1 января следующего года, составит 28,1 млн манатов.

"Прогнозируется, что в следующем году страховые взносы по безработице составят 236,6 млн манатов, что на 30,3 млн манатов или 14,7% больше утвержденного показателя 2025 года. На внебюджетный сектор придется 78% или 184,7 млн манатов от сборов по страховым взносам. В 2026 году расходы Фонда страхования от безработицы прогнозируются в размере 266,4 млн манатов, что на 5,7 млн манатов больше показателей 2025 года. В следующем году расходы фонда будут охватывать 13 направлений".

Депутат отметил, что в 2026 году объем страховых выплат по безработице прогнозируется в размере 28 млн манатов или 10,5% от расходов фонда: "Это на 11 млн манатов или 65% больше, чем в текущем году. Увеличение страховых выплат по безработице связано с прогрессивным изменением в статье 13.1 закона "О страховании от безработицы".