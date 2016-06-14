​Страховые выплаты Bashak-İnam резко сократились

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ За январь-май этого года страховые сборы ОАО Bashak-İnam составили 330,389 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, это на 41,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За отчетный период страховые выплаты Bashak-İnam сократились в 4,7 раз и составили 61,893 тыс. манатов.

За январь-май 2016 года на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 18,7 манатов выплат.