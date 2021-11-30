Страховые продукты в Азербайджане будут продаваться через мобильное приложение

В Азербайджане будет разработано специальное мобильное приложение по видам страхования.

В Азербайджане будет разработано специальное мобильное приложение по видам страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента по контролю за страховой деятельностью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Гурбанов.

По его словам, мобильное приложение будет состоять из двух частей: "Первая часть будет информативной, а вторая часть - операционной. Гражданин получит страховое свидетельство или обновит его, введя необходимые данные. Это мобильное приложение также позволит ЦБА отслеживать страховые жалобы и страховые случаи. Гражданин также сможет отслеживать страховой случай, процесс решения вопроса, вплоть до выбора независимых экспертов. Независимые эксперты также будут выбираться рандомно. Гражданин будет пользоваться правом выбора независимого эксперта в мобильном приложении при наступлении страхового случая. Выбор эксперта рандомным методом системы создаст доверие. Независимые эксперты будут включены в реестр ЦБА".