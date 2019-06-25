Страховой рынок Азербайджана сократился на 9%

В январе-мае текущего года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании Азербайджана составил 319,272 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма выплат страховых компаний за 5 месяцев сократилась на 3,8% и составила 93,778 млн манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 29,4 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2018 года эта цифра составила 27,8 маната.